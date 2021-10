Il nubifragio a Palermo, così la pioggia forma una cascata a Pallavicino. Il video

Come nasce un allagamento a Palermo. Potrebbe essere dato questo titolo al video fornito dall'Associazione Comitati Civici.

Le immagini arrivano da Pallavicino. La cascata d'acqua è stata ripresa da via Giusino, la strada che incrocia via Mater Dolorosa per poi allargarsi e diventare via Marinai Alliata. Nel pomeriggio di ieri, sabato 2 ottobre, l'acquazzone ha inondato via Camarina, strada in discesa che sovrasta via Giusino. In quel punto la scalinata rappresenta uno sfogo per l'acqua che arriva dall'alto. Ed ecco che in un batter d'occhio via Giusino si allaga.

Ieri scene come questa sono state frequenti a Palermo. Strade allagate, circolazione veicolare a rilento nelle zone più trafficate. Scene da diluvio per poche ore di pioggia: a Mondello le vie trasformate in fiumi così come a Partanna, pure lo Zen invaso dall’acqua e allagamenti sono stati segnalati anche in via Brunelleschi e nella zona della Favorita. In viale Regione circolazione ridotta all’altezza dello svincolo per l’ospedale Cervello. Acqua alta e auto in panne in autostrada.

