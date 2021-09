Incidente mortale in viale Regione Siciliana, il video dopo lo scontro

In questo video, le immagini girate subito dopo l'incidente mortale avvenuto in viale Regione Siciliana, a Palermo, sul ponte che collega la circonvallazione a via Belgio.

Uno scontro moto-camion che non ha lasciato scampo ad un 62enne, Antonino Campagna, morto sul colpo. L'uomo era alla guida dello scooter quando, scontrandosi con un camion, ha perso la vita.

Lo scontro è avvenuto nei pressi dello svincolo che porta verso l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo e verso via Belgio.

