Palermo, auto abbandonata alla Vucciria piena di spazzatura rimossa dopo più di 4 mesi

“Un rottame pieno di spazzatura nei vicoli della Vucciria. Ci sono voluti oltre 4 mesi per rimuovere quello che restava di una Renault 5”, dice Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione di Palermo.

“La vettura, piena di rifiuti di ogni genere, era stata abbandonata in vicolo della Rosa Bianca. La burocrazia, gli incivili, che avevano prelevato anche le ruote al rottame, e le dimensioni strette della strada non hanno permesso alle autogrù di rimuoverla con facilità”. Le operazioni di rimozione sono state possibili solo grazie alla cooperazione di un gruppo di residenti e di percettori del reddito di cittadinanza, che hanno spinto la vecchia auto per oltre 1 chilometro.

Sono passati da vicolo primo Appalto, via Argenteria vecchia, via Materassai per poi arrivare in piazza San Giacomo la Marina. Qui l’autogru ha finalmente potuto prelevare il rottame. “La Rap ha poi bonificato il sito e la strada è tornata finalmente decorosa”, aggiunge Antonio Nicolao. Dopo aver ottenuto l’ok del demanio, a coordinare le operazioni è stata l’auto demolizione “Aquila”, che ha inoltre fornito le ruote per consentire la spinta del vecchio mezzo.

© Riproduzione riservata