Palermo, domenica alla fiera: in molti per il vaccino, in pochi per il tampone

Domenica alla Fiera del Mediterraneo a Palermo: c’è più gente che si vaccina rispetto a quella in attesa del tampone. Ad un primo sguardo, dall’esterno, sembrerebbe il contrario. Perché una breve fila di auto aspetta fuori dai cancelli di via Sadat, mentre all’ingresso per i vaccini non c’è nessuno.

Ma la fila per il test antigienico si diluisce poi nel percorso all’interno della Fiera, tra i padiglioni, ed è per lo più creata dai rallentamenti degli automobilisti, che si fermano a compilare i moduli e a chiedere informazioni agli operatori della Guardia Civile. Di fronte all’hub vaccinale, invece, superato un tratto di strada deserto, si raccolgono i cittadini in attesa del siero. Sono numerosi, sia all’esterno del padiglione, che dentro, e di tutte le età. La vaccinazione procede senza intoppi e senza lunghe attese.

© Riproduzione riservata