Il maltempo colpisce Palermo. In questo video le strade come fiumi nella borgata di Villagrazia. Inevitabile il rallentamento del traffico. Per oggi in tutta la Sicilia è stata diramata un'allerta arancione, appunto per le condizioni avverse del tempo.

Un rischio meteo diffuso dalla Protezione civile della Regione per temporali, valido fino alle 24 di oggi.

© Riproduzione riservata