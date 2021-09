Palermo festeggia la sua Santuzza, accesa la Montagnola di luminarie - Video

Palermo festeggia la sua Santuzza con la "Montagnola di luminarie", accesa ieri sera in piazza Monte di Pietà.

Realizzata dalla VM Agency Group, l'installazione resterà accesa fino al 10 settembre ed è stata collocata davanti all'antica edicola del 1624. Un'opera che vuole simboleggiare la salita di Santa Rosalia al santuario di Monte Pellegrino.

La Montagnola è stata accesa alla presenza del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, dell’assessore alle Culture, Mario Zito, del parroco della Cattedrale Filippo Sarullo, di padre Giuseppe Bucaro, rettore della chiesa di Santa Caterina e di Vincenzo Montanelli della VM Agency Group.

“Qui nel cuore della città, in piazza Monte di Pietà, dove viveva il cacciatore che portò la devozione per Santa Rosalia, i palermitani si ritrovano per celebrare Santa Rosalia con le restrizioni causate dalla pandemia. Ma la devozione dei palermitani non si affievolisce, al contrario il culto della Santuzza si rigenera ogni giorno”, afferma il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

