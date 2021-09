Temporale a Palermo, il video degli alberi caduti sulle auto in sosta

Il temporale che questa mattina si è abbattuto su Palermo dopo la caldissima estate ha provocato allagamenti e alberi caduti in alcune zone della città.

Si è allagata via Libertà, all'altezza del Giardino Inglese, la zona di viale Regione Siciliana all'altezza di Corso Calatafimi, corso Re Ruggero, la zona di Mondello. Alberi caduti in via Leopardi, via Sciuti e viale Piemonte (come è possibile vedere dal video), decine le telefonate ai vigili del fuoco da parte di automobilisti rimasti bloccati nelle strade piene d'acqua.

