Vaccino in periferia a Palermo, tappa nei locali del centro Padre Nostro a Brancaccio

Vaccino in periferia a Palermo, l'iniziativa fa tappa in via San Ciro a Brancaccio. Le somministrazioni sono state fatte nei locali del centro Padre Nostro, fondato nel ‘91 da padre Pino Puglisi.

Tanti in fila ancora prima dell'apertura dei cancelli. In una giornata 200 i vaccinati dai medici dell’ufficio del commissario Covid di Palermo, Renato Costa.

“Ricordiamo a tutti che il vaccino è sicuro ed è il solo modo che abbiamo per far crollare il numero di contagi e ospedalizzazioni", ha ribadito il commissario Covid di Palermo, Renato Costa”.

Domani dalle 15 alle 19 i medici si sposteranno alla Palermo Tattoo Convention, in piazzale Giotto. Domenica tappa a Mondello, al Sirenetta Restaurant, dalle 17 alle 23.

Lunedì toccherà alla Kalsa presso il ristorante Ciccio passami l’olio, dalle 18 alle 24.

