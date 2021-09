Palermo, gli studenti universitari protestano contro il numero chiuso

Protestano gli studenti e le studentesse del LabAut - Biblioteca Autogestita, in viale delle Scienze all’Università di Palermo. La protesta, afferma una nota, si è svolta di fronte l’edificio 19 durante lo svolgimento dei test d’ingresso previsti per l’accesso a Medicina e Chirurgia.

Dopo l’esposizione di un eloquente striscione che recitava "Diritto allo studio negato, no al numero chiuso!". "Nonostante la pandemia globale, la conseguente crisi economica e il collasso dei centri ospedalieri, il diritto allo studio viene negato ancora una volta. Anche di fronte al prevedibile crollo del sistema sanitario siciliano e l’evidente carenza di personale medico e sanitario, i posti di accesso alle università sono ancora estremamente limitati, ha detto lo studente Giovanni Siragusa. «Secondo alcune stime - ha continuato - solo uno studente su cinque potrà immatricolarsi. E molti studenti sono costretti anche a dover affrontare grandi spese per la preparazione al test, con il rischio comunque di poter fallire il concorso. Siamo di fronte a un vero e proprio business del numero chiuso che vincola tantissimi studenti a dover scegliere altri corsi di studio - o peggio ancora - a lasciare la propria terra per studiare altrove".

Gli studenti in protesta hanno più volte ribadito che di fronte a una situazione emergenziale e pandemica, andavano - e vanno prese tutt'ora - non delle soluzioni contingenti ma strutturali. Delle soluzioni concrete nell’ottica di sostenere e dare forza a un intero apparato fondamentale quanto precario, come quello sanitario.

