Vaccini contro il Covid nelle farmacie di Palermo, Tobia (Federfarma): "Daremo un contributo significativo"

"Vaccinarsi è un atto di responsabilità. L'avvio della campagna vaccinale nelle farmacie di Palermo e provincia potrà dare un significativo contributo proprio in un momento in cui l'aumento dei contagi ci obbliga a intensificare le vaccinazioni". Così Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, in merito all'attivazione dei vaccini all'interno delle farmacie di Palermo e Provincia. Il servizio partirà la prossima settimana e l'elenco delle farmacie autorizzate sarà pubblicato dall'Asp.

"È l'unico modo possibile per evitare nuove restrizioni che danneggerebbero l'economia della nostra terra", conclude Tobia nella video intervista.

