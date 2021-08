A Palermo arrivano i vaccini in farmacia: da lunedì le prenotazioni

Palermo apripista in Sicilia per la somministrazione dei vaccini in farmacia. Dalla prossima settimana sarà attivo il servizio a Palermo e provincia e l'elenco delle farmacie autorizzate sarà pubblicato dall'Asp. I cittadini che vorranno vaccinarsi potranno prenotare la dose di Pfizer-BioNTech presso la propria farmacia di fiducia aderente all'iniziativa.

L'Asp applicherà su ogni fiala un codice di tracciamento che permetterà, attraverso l'inserimento nella piattaforma di Poste Italiane, il preciso abbinamento al soggetto ricevente. In base agli appuntamenti fissati, gli operatori della distribuzione intermedia ritireranno le dosi presso la farmacia dell'Asp e le consegneranno ai singoli esercizi.

Qui i farmacisti - appositamente formati tramite due corsi dell'Istituto superiore di sanità - eseguiranno l'anamnesi del paziente e la conseguente inoculazione del vaccino, secondo i protocolli di sicurezza stabiliti dall'accordo nazionale, e infine inseriranno sulla piattaforma i dati dell'avvenuta immunizzazione rilasciando il green pass. I pazienti cosiddetti "fragili" o che presentano comorbidità saranno reinviati al medico di medicina generale.

"Lo sblocco della vaccinazione in farmacia è stato reso possibile dopo una lunga serie di riunioni sugli aspetti logistici e organizzativi - e grazie alla collaborazione del direttore del Dipartimento farmaceutico dell'Asp Palermo, Maurizio Pastorello - , riunioni alle quali hanno partecipato i rappresentanti di Federfarma Palermo, di Federfarma Servizi e di Ads", dice Roberto Tobia, segretario nazionale e presidente provinciale di Federfarma. "Le nostre farmacie potranno dare un significativo contributo all'implementazione della campagna vaccinale. Grazie al ministro della Salute, Roberto Speranza - conclude Tobia - alla struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo, alla Protezione civile, all'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, e alla dirigente generale dell'Asp Palermo, Daniela Faraoni, viene riconosciuto e messo in pratica il fondamentale ruolo delle farmacie".

