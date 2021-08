Comitato per l'ordine e la sicurezza a Palermo, la conferenza stampa integrale del ministro Lamorgese

Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, oggi a Palermo per presiedere in prefettura, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cnosp). Prima della riunione, la responsabile del Viminale si è collegata in videoconferenza con alcune sale operative per rivolgere il ringraziamento a tutto il personale impegnato - anche a Ferragosto - per garantire la sicurezza. Alle ore 12.30 il ministro ha poi tenuto una conferenza stampa: ecco il video integrale dell'incontro con i giornalisti.

© Riproduzione riservata