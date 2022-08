Ferragosto a Palermo, controlli a tappeto: stretta su falò, feste e vendita di alcolici

Prevenire e contrastare l'organizzazione di eventi anche sulle spiagge come accampamenti, falò, fuochi d’artificio che possano generare situazioni pericolose per la sicurezza e l'incolumità pubblica dovuta anche all'abuso di alcool e all'abbandono sull'arenile di bottiglie di vetro. Ma non solo. Ecco il vademecum, in vista di Ferragosto, della prefettura di Palermo, che ha messo a punto nel corso di una riunione le linee d'intervento per la festa più calda dell'estate.

Presenti all’incontro, oltre ai rappresentanti delle forze di polizia territoriali, anche i comandanti di vigili del fuoco, capitaneria di porto e reparto operativo aeronavale della guardia di finanza, oltre ai rappresentanti del Comune e della polizia municipale di Palermo e, da remoto, i sindaci dei Comuni costieri della provincia.

La capitaneria di porto ha assicurato il potenziamento dei mezzi navali in tutto il compartimento marittimo ed il pronto intervento delle squadre di supporto a terra, in raccordo operativo con la Finanza. Tra i mezzi che saranno impiegati su Palermo, presenti anche gommoni, per i possibili interventi sottocosta, e le motovedette per eventuali soccorso.

Particolare attenzione sarà rivolta nel contrasto agli ormeggi “selvaggi”, per scongiurare indebiti assembramenti in mare e l’attenzione al rispetto delle regole da parte dei diportisti. Previsti interventi anche da parte del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza, con l'aumento delle dotazioni navali h24 e l’impiego di elicotteri da Boccadifalco e dai reparti di Messina e Trapani, a supporto nelle aree di confine.

Lo stesso reparto opererà in raccordo con la direzione marittima a tutela della sicurezza della nautica da riporto, nel contrasto delle attività illecite. Anche il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco sarà implementato al massimo delle potenzialità con impiego di altre squadre.

Le forze di polizia territoriali opereranno in stretta sinergia implementando tutte le attività di controllo del territorio, comprese quelle presso pubblici esercizi e luoghi dve si svolgono attività di intrattenimento e/o di pubblico spettacolo; con il possibile supporto delle polizie municipali, implementeranno le attività di contrasto agli attendamenti in spiaggia, all’accensione selvaggia di fuochi d’artificio, agli accatastamenti.

Le pattuglie saranno dislocate h24 su strada, con un generale potenziamento della proiezione esterna dei servizi e delle attività d’istituto, per assicurare il massimo controllo del territorio.

Fin dai giorni antecedenti la festività del Ferragosto, saranno implementate fino al raddoppio le pattuglie della polizia stradale impegnate sulla rete autostradale, con particolare attenzione agli svincoli in prossimità delle località balneari.

L’azione dei sindaci concorrerà alle attività in campo, anche attraverso l’adozione di ordinanze, mirate a scongiurare lo svolgimento di quelle attività - in particolare sulle spiagge della costa, ma anche in altre aree cittadine quali il parco della Favorita e monte Pellegrino - suscettibili di determinare possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica e potenziali pregiudizi ambientali, attraverso la previsione di specifiche misure, quali il divieto di accesso o limitazioni all’uso delle spiagge, il divieto di falò e attendamenti sulle spiagge, il divieto di vendita per asporto di superalcoolici ed alcolici e di somministrazione di bevande in contenitori di vetro al di fuori degli esercizi pubblici.

