Domenica di incendi nel Palermitano: canadair in azione a Roccapalumba, roghi anche a Polizzi Generosa

Incendi di macchia mediterranea nel Palermitano, più esattamente nei comuni di Partinico, Campofelice di Fitalia, Vicari, Roccapalumba e Polizzi Generosa. I vigili del fuoco sono stati impegnati, durante tutta la giornata, nel fronteggiare diversi incendi boschivi nella provincia.

La sala operativa del Comando di Palermo ha messo in campo diverse squadre per fronteggiare le fiamme. Intanto i canadair della flotta del Corpo Nazionale hanno effettuato i lanci nelle zone impervie in località Roccapalumba. Sono circa 30 gli interventi di sterpaglia, macchia mediterranea tra quelli espletati e quelli in attesa di conclusione.

