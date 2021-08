Caos alla Fiera del Mediterraneo di Palermo per tamponi e vaccini: file interminabili e proteste

Caos alla fiera del mediterraneo di Palermo sia per effettuare i tamponi che i vaccini. Dopo che è stato deciso di variare, limitandoli, gli orari di apertura e chiusura a causa del gran caldo di questi giorni, i disagi per gli utenti sono stati diversi. Nella notte, file, si sono registrate nella zona delle inoculazioni delle dosi con momenti di tensione, così come si vede dal video inviato da un lettore, Francesco Lo Dico, sul profilo Facebook di Gds.it.

I vaccini, in questi giorni, verranno somministrati dalle 8 alle 11 con ultimo ingresso alle 10,15 e dalle 20 a mezzanotte, ultimo ingresso alle 23,15.

E stamattina file interminabili anche per effettuare i tamponi, come si vede dalle immagini. Anche per i test orari modificati a causa del gran caldo: dalle 8 alle 11, con ultimo ingresso alle 10,15. E all'orario di chiusura erano ancora tanti gli automobilisti in coda che, non riuscendo ad entrare entro l'orario limite, sono stati costretti a tornare a casa.

© Riproduzione riservata