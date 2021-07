Rifiuti a Palermo, strade piene di spazzatura e discariche a cielo aperto: il "viaggio" in periferia

Dalla periferia di Falsomiele alla via Torrenova, e poi via Altofonte e via Marinuzzi nel quartiere Oreto: nonostante le rassicurazioni della Rap, l’emergenza rifiuti continua ad affliggere alcune zone di Palermo.

In alcune arterie come via Altofonte - nonostante l’area sia videosorvegliata - ci sono varie discariche a cielo aperto. Materassi, immondizia varia e anche pezzi sanitari. Passano gli anni ma a Palermo in estate la cartolina che arriva da alcuni quartieri è sempre la stessa.

