Borsellino, luce tricolore illumina l'ulivo in via D'Amelio a Palermo: il video dell'accensione

Un fascio di luce tricolore ad avvolgere e abbracciare l'albero di ulivo di via D'Amelio che ricorda l'uccisione del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta.

Il nuovo impianto di illuminazione artistica, proposto dal fratello del magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio del 1992, Salvatore Borsellino, e voluto dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, si è acceso alla presenza del sindaco.

"Accendiamo l'Albero della Pace, simbolo di cambiamento di una città non governata più dalla mafia, per fare memoria e chiedere giustizia - dice Orlando -. Per non dimenticare i troppi depistaggi orditi da uomini di Stato che hanno allontanato la verità per troppo tempo. È anche un messaggio di impegno e di futuro nel rispetto della legalità del diritto e della legalità dei diritti di tutti e di ciascuno, senza discriminazioni e violenze".

La nuova illuminazione è stata installata da Amg Energia spa attorno all'albero di ulivo piantato proprio in corrispondenza della buca lasciata dall'esplosione dell'autobomba.

È stata realizzata sulla base di un preventivo di circa 2.500 euro, autorizzato dall'amministrazione comunale: il nuovo impianto è formato da tre proiettori che sono stati donati da un privato. I proiettori diffondono fasci di luce verde, bianca e rossa.

