Povertà e Covid, a Palermo l'allarme della Missione Biagio Conte: "Sempre più gente ci chiede aiuto"

Il post covid ha aumentato la percentuale di povertà in Italia.

Inoltre secondo uno studio di Avvenire, il 56% dei poveri in Italia non fruisce del diritto di cittadinanza. Un terzo dei beneficiari del Reddito tra l’altro non è povero. Un dato che interessa principalmente la Sicilia, una delle regioni dove il sussidio viene percepito da 556 mila persone.

Ma come aveva già dichiarato il presidente dell’ars Gianfranco Miccichè, in Sicilia esiste una nuova povertà, creata dalla pandemia. Gente che fino a qualche anno fa godevano di una situazione economica decisamente serena e che invece adesso dopo l’esplosione del covid, si ritrovano addirittura a chiedere cibo e assistenza alle associazioni come la Caritas o a Palermo alla Missione speranza e carità di Biagio Conte:

“Sempre più gente ci chiede aiuto – dice Riccardo Rossi, portavoce della Missione Speranza e Carità – famiglie che ci mandano anche delle mail per avere un’assistenza. La situazione è molto grave, arrivano persone che non ti aspettavi potessero chiederti una mano. Arrivano anche molti stranieri. E poi la particolarità è che bussano alla nostra porta, persone con disagi mentali, probabilmente legati al periodo che stiamo vivendo”.

