VacciniTour, 200 vaccinati a Trappeto. Costa: "Più della metà di somministrazioni agli over 60"

Sono 200 le persone vaccinate nella prima tappa di #VacciniTour, l'iniziativa della struttura commissariale nei paesi del Palermitano per immunizzare il più possibile. Il camper con i medici Usca si è recato a Trappeto. Due persone con difficoltà di deambulazione sono state vaccinate a domicilio. Dalle 10 alle 18 la scuola Danilo Dolci si è riempita di vaccinandi di tutte le età: dai minorenni – la vaccinazione è aperta a partire dai 12 anni in su – agli anziani.

“Molti, più della metà, erano cittadini over 60 – ha spiegato il commissario Covid di Palermo, Renato Costa -. È il target cui più si rivolge la missione #VacciniTour: andare a trovarli anche a casa, se necessario, come ricordato nei giorni scorsi dalla ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, per cercare di far capire che immunizzarsi è importante e non bisogna abbassare la guardia. Questa prima tappa del #VacciniTour a Trappeto è un successo doppio. Primo: perché i cittadini hanno partecipato in massa. Secondo: per l’adesione massiccia degli ultrasessantenni. Il che dimostra che non è vero che non vogliono vaccinarsi: lo fanno volentieri, se viene loro offerta un’opportunità”.

Sorrisi e soddisfazione da parte dei cittadini, che hanno lasciato la scuola Dolci, temporaneamente trasformata in centro vaccinale, con il certificato che attesta di aver ricevuto la prima dose di siero anti-Covid.

“Un’iniziativa fondamentale – ha detto il sindaco Santo Cosentino -. Trappeto ha risposto molto bene, non ci aspettavamo questo alto numero di adesioni. Per noi #VacciniTour è da ripetere assolutamente, perché il fatto che i medici vengano sul posto e rassicurino le persone è un forte incentivo a vaccinarsi per chi aveva ancora dei dubbi. Ringraziamo il commissario Costa, i medici, i sanitari e tutta la sua squadra per questo grande lavoro”.

I prossimi appuntamenti con il tour dei medici Usca in provincia saranno il 7 luglio ad Altofonte, al palazzetto dello sport, e l’8 a Roccapalumba, alla palestra comunale, dalle 10 alle 18. Per info sulle modalità di prenotazione consultare le pagine Facebook istituzionali dei Comuni.

