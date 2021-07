Tappa a Trappeto per #VacciniTour, Costa: "Pronti a raggiungere tutti, dobbiamo fare presto"

Al via #VacciniTour. Da questa mattina i medici Usca andranno in giro per i comuni della provincia di Palermo. La prima tappa a Trappeto: "L'obiettivo - dice il commissario per l'emergenza Covid del capoluogo siciliano, Renato Costa - è quello di raggiungere quante più persone possibili e più velocemente".

Nonostante la flessione nell'affluenza, l'hub della fiera del Mediterraneo continua ad effettua circa 4.500 somministrazioni al giorno. "Dobbiamo fare in fretta - ribadisce Costa -, per evitare che la Sicilia venga contaminata da ingressi esterni e pericolosi, a partire dalla variante Delta".

Domani tappa 7 ad Altofonte e giovedì 8 luglio a Roccapalumba. Se ne occuperanno le squadre Usca dei medici vaccinatori, in servizio alla struttura commissariale. Le stesse che, finora, oltre a prendersi cura dei pazienti Covid lavorando dall’hub della Fiera del Mediterraneo, hanno eseguito circa 1600 somministrazioni nell’ambito della campagna “Accanto agli ultimi” e 8000 vaccinazioni domiciliari. Sommate alle 401mila inoculazioni eseguite da febbraio a luglio nel solo hub della Fiera del Mediterraneo, rappresentano il 10,5% del totale delle somministrazioni di vaccino in Sicilia, pari a 3.901.000.

