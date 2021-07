Lavori ed esodo, code sull'autostrada Palermo-Catania: 4 chilometri di fila a Trabia

Almeno quattro chilometri di coda sull'autostrada Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo di Trabia, in uscita dal capoluogo.

Le cause sono almeno due: da un lato i restringimenti per i lavori in corso sulla A19 che hanno preso il via già da alcune settimane, dall'altro l'aumento del traffico nei giorni festivi, con molti palermitani che lasciano la città per raggiungere il mare e i luoghi di villeggiatura.

Nel tratto autostradale sono in corso i lavori di sostituzione dei guard-rail ma anche quelli di consolidamento dei muri di contenimento.

Intanto, proprio in vista dell'esodo estivo, tra la fine di luglio e la metà di settembre Cas autostrade siciliane ha annunciato lo stop ai controlli strutturali e ai lavori sulla A18 Messina-Catania e sulla A20 Messina-Palermo. .

In questi giorni controlli e interventi stanno proseguendo verso un graduale rallentamento per poi arrivare allo stop nei mesi a forte presenza turistica. Prima di fine luglio "più della metà dei cantieri saranno rimossi lasciando di fatto in essere solo quelli che materialmente non possono essere smontati e contenendo così al massimo eventuali disagi per gli automobilisti siciliani e i turisti in arrivo" fa sapere Autostrade Siciliane.

