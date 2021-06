Incidente di via Oreto a Palermo, palloncini e lacrime per i funerali di Gaetano Lo Verso

Palloncini, fuochi d’artificio, applausi e tante lacrime.

Il quartiere Guadagna ha dato l’ultimo saluto a Gaetano Lo Verso, il 32 enne morto in un incidente stradale in via Oreto lo scorso sabato. I funerali si sono svolti presso la chiesa San Pio X alla Guadagna.

In tantissimi - come si vede anche dal video – hanno voluto “salutare” Gaetano Lo Verso, per gli amici Gaga.

Il 32 enne lascia moglie e tre figli e questa mattina in molti hanno cercato di consolare la giovane donna. Una folla si è assiepata dinanzi la chiesa manifestando tutto il dolore per un giovane che nel quartiere era conosciuto da tutti.

“Gaga ci mancherai, ti vogliamo bene” recita così uno striscione appeso in un balcone che si affaccia su piazza Guadagna. Alcuni amici raccontano: “Ero lì quando c’è stato l’incidente e ho visto subito che era molto grave, siamo sconvolti. Gaetano era un grande uomo. Un grande lavoratore, una persona che amava tantissimo la sua famiglia”. Lacrime e palloncini, la Guadagna piange uno dei suoi figli.

