Ripulito dalla plastica il litorale di Sferracavallo e Barcarello: il video dei volontari in azione

Nè il caldo, nè la partita sono riusciti a bloccare i volontari di Plastic Free che ieri alle 16 si sono riuniti come ospiti del circolo velico di Sferracavallo, per tornare a ripulire il litorale di Sferracavallo e Barcarello.

Stando a quanto spiega Giuseppe Giorlando, referente per la città di Palermo, "nonostante le alte temperature, tutte le città italiane hanno partecipato al plogging day con 2.852 volontari in 49 appuntamenti in tutt'Italia".

L’associazione nata a Termoli nel 2019 si è espansa a macchia di leopardo in tutta la nazione e conta oggi circa 900 referenti in tutta Italia con l’obiettivo comune di contrastare il fenomeno della plastica che l'Onu definisce la forma d’inquinamento più pericoloso in assoluto, attraverso opere di sensibilizzazione e di raccolta.

Ogni anno, la plastica finisce negli oceani di tutto il mondo, l’equivalente di un camion di spazzatura al minuto e 100 mila mammiferi marini, un milione di uccelli marini e migliaia di tartarughe muoiono ogni anno dopo aver ingerito plastica.

La plastica non è riconosciuta dall’ambiente e pertanto non si decompone e non torna in natura. Di fatto, una ricerca scientifica sostiene che "ingeriamo in media 5 grammi di plastica alla settimana, l’equivalente del peso di una carta di credito, causando nell’uomo malattie mortali come il cancro".

