Palermo, viale Regione un inferno: caldo e traffico in tilt con un'ora di code

Traffico in tilt per tutta la mattina in viale Regione Siciliana all’altezza del ponte Corleone a Palermo.

Macchine incolonnate e attesa anche di un’ora per percorrere pochi chilometri in una giornata di caldo intenso. Lamentele da parte degli automobilisti che non riescono però a trovare alternative, come dimostrano le immagini.

Nei giorni scorsi il ministero delle Infrastrutture ha nominato Matteo Castiglioni, dell'Anas, commissario per il raddoppio e la messa in sicurezza del ponte Corleone.

Intanto, il restringimento della corsia del ponte sopra il fiume Oreto ha bloccato il traffico non solo su viale Regione ma anche lungo le strade vicine. E gli altri cantieri aperti nella circonvallazione complicano la vita degli automobilisti.

La nomina del commissario, questa è la speranza, dovrebbe dare un'accelerata al progetto per il raddoppio e la messa in sicurezza di questa importante infrastruttura, snodo importante per il traffico cittadino.

