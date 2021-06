Lavori in autostrada sulla Palermo-Catania, code fra Casteldaccia e Trabia

Traffico, questa mattina, sulla autostrada A19 che collega Palermo con Catania. Lunghe code di auto registrate a pochi chilometri dal capoluogo siciliano, a partire dal tratto fra Casteldaccia e Altavilla Milicia e fino a Trabia.

La causa alcuni lavori di manutenzione per la sostituzione del guard rail che hanno portato a dei restringimenti della carreggiata. Inevitabili gli incolonnamenti per via dei tanti palermitani che, complice l'arrivo della bella stagione, lasciano la città per trascorrere la domenica al mare.

Prosegue intanto il piano di manutenzione da 850 milioni di euro in corso proprio lungo l’autostrada A19. Domani saranno avviati i lavori per la sostituzione delle barriere laterali di sicurezza sul viadotto Cinque Archi, per 1500 metri, tra gli svincoli di Resuttano e Cinque Archi.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, la carreggiata in direzione Catania sarà chiusa al traffico dal km 95,700 al km 97,300, con deviazione dell’intero traffico sulla carreggiata opposta, dove verrà istituito il doppio senso di circolazione.

