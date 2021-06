Incendio a Palermo, in fiamme la discarica-spartitraffico di Brancaccio

Incendio nella zona industriale di Brancaccio. Ad andare in fiamme è la "storica" (nell'accezione negativa del termine) discarica di via Ducrot, , vicino al centro commerciale Forum. Una colonna di rifiuti di ogni genere, abbandonati in mezzo alla strada tanto da fare quasi da spartitraffico e dividere in due la carreggiata.

Dalle fiamme si è sprigionata una vasta nube di fumo nero visibile dal centro commerciale e dall'autostrada Palermo-Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo.

Appena una settimana fa, sabato scorso, sempre nella zona industriale di Brancaccio, un altro incendio di rifiuti è divampato sotto il ponte di via Messina Montagne, nella zona di confine tra la Palermo e Villabate. In quel caso, è stato addirittura necessario chiudere per alcune ore l'autostrada e anche parte di viale Regione Siciliana per via del fumo e delle fiamme che hanno colpito anche alcuni dei grossi alberi che si trovano lungo la A19.

