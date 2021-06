"Stop ai concorsi, riqualificare il personale", la protesta dei regionali a Palermo - Video

Protestano i dipendenti regionali a Palermo. Lo sciopero, proclamato dal Confsal-Crab, è stato indetto per chiedere il rinnovo del contratto per una loro riqualificazione e per questo chiedono, nel frattempo, di sospendere i nuovi concorsi destinati a reperire personale per i centri per l'impiego.

"Negli ultimi due anni e mezzo il coordinamento degli A e B (C.R.A.B.) prima e sindacale adesso (Confsal-Crab) ha spinto i sindacati firmatari dell’ultimo contratto a esprimersi in maniera favorevole nei nostri confronti, ma questi hanno dato risposte solo in forma cartacea", si legge in una nota.

I dipendenti regionali delle categorie A e B attendono i risultati di una commissione paritetica, istituita con l’ultimo CCRL 2016-2018 per "risolvere questa problematica entro settembre 2019".

