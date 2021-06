Palermo, luci e cavi elettrici pericolosi: scatta il sequestro in un negozio cinese di via Lincoln

I finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo hanno sequestrato, in un negozio di cinese in via Lincoln, materiale elettrico pericoloso, in particolare luci a led, cavetti elettrici e cavetti audio/video.

Le fiamme gialle hanno scoperto oltre 39 mila prodotti di materiale elettrico senza marchio CE, senza istruzioni in lingua italiana e senza ulteriori indicazioni minime riguardo a produttore, importatore, luogo d’origine nè istruzioni per l'uso, violando di fatto le norme previste dal Codice del Consumo.

Pertanto i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo la merce e segnalato il titolare dell’attività (Z.L. trentenne di origine cinese) alla locale Camera di Commercio ai sensi del Codice del Consumo che prevede, oltre al sequestro amministrativo della merce, anche una sanzione fino a 60 mila euro.

