Incendio di rifiuti a Brancaccio, nube nera su Palermo: chiusa per ore l'autostrada per Villabate

Incendio di rifiuti sotto il ponte di via Messina Montagne, nella zona fra il quartiere Brancaccio di Palermo e Villabate. Una nube nera visibile da molti quartieri del capoluogo e una densa cappa si è sollevata in prossimità del centro commerciale Forum.

Chiusa l'autostrada e anche parte di viale Regione Siciliana per via del fumo e delle fiamme che hanno colpito anche alcuni dei grossi alberi che si trovano lungo la A19. Per impedire il transito delle auto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale, l'Anas e tre squadre dei vigili del fuoco, al lavoro sulle fiamme.

Ovvie le ripercussioni sul traffico: paralizzato in uscita da Palermo, in direzione Messina-Catania. Circa tre chilometri di code da Villabate, verso la città. L'incendio è stato domato intorno alle 19,30.

