Palermo, vaccino agli abitanti di Ballarò: "Accanto agli ultimi per garantire il siero a tutti"

Anche all’associazione Le Balate - nel quartiere Ballarò a Palermo - arrivano i vaccini. È la risposta degli enti attivi sul territorio all’iniziativa “Accanto agli ultimi” lanciata dall’Asp, che intende avvicinare i cittadini delle borgate, ma anche senzatetto e immigrati, alla possibilità di avere inoculato il siero.

Non tutti infatti, come dice Antonella Chirrito, presidente associazione Le Balate, “riescono a raggiungere i centri vaccinali, un po’ per cultura, ma anche per problemi fisici”.

Così a Le Balate, da sempre faro nel quartiere, si accompagnano nel percorso gli abitanti di Ballarò: si sta vicino alle famiglie, si aiutano i fragili e le persone vengono aiutate nella compilazione dei moduli. Perfino, un duo musicale intrattiene gli astanti.

“Una rete capillare che vuole stare nelle borgate, tra la gente, per mandare un messaggio di presenza delle istituzioni e per raggiungere l’obiettivo: vaccinare più gente possibile”, commenta l’assessore regionale Salvatore Cordaro.

Intanto a vaccinarsi sono 100 persone, tra cui Nancy Dell’Aria, che se non avesse potuto ricevere la dose a Le Balate, vicino casa sua, non avrebbe mai fatto il vaccino: “Avendo tre bambini non posso allontanarmi e aspettare il turno per tanto tempo”, spiega.

© Riproduzione riservata