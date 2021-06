Palermo, una voragine profonda 16 metri in via Cruillas: intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Palermo e il personale Usar (Urban Search And Rescue) sono intervenuti in via Cruillas per una voragine che si era aperta sulla sede stradale.

Con l'aiuto di una particolare telecamera hanno ispezionato la voragine dalle dimensioni di 1,5 metri e una profondità di oltre 16 metri.

Sul posto anche i tecnici del comune di Palermo per le opportune opere di ripristino e messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

“Grazie agli accertamenti strumentali effettuati oggi dai vigili del fuoco, è stato possibile, finalmente, risalire alla causa della formazione della voragine su sede stradale, venutasi a creare circa un mese e mezzo fa davanti al civico 60 di via Cruillas, che ha creato non pochi disagi alla collettività, compresa la deviazione della linea Amat 529", dichiarano il consigliere comunale del gruppo Avanti Insieme Massimo Giaconia ed il vicepresidente della Sesta Circoscrizione, Roberto Li Muli.

"Intanto - aggiungono -, la Rap ha provveduto al ripristino del transennamento, e nei prossimi giorni, al massimo entro lunedì, provvederà come disposto dal Comune al riempimento della cavità e della sistemazione della pavimentazione stradale. Immediatamente dopo, chiederemo all’Amat il ripristino della linee 529".

