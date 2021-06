Palermo, da oggi torna attiva la Ztl diurna in centro

Da oggi torna attiva la Ztl in centro a Palermo. A volerlo è stata l’amministrazione comunale, per via del traffico tornato alla normalità, nonostante le polemiche di una parte della giunta. Questa avrebbe prolungato la sospensione fino al 31 dicembre.

Per ora la Ztl però rimane attiva solo di giorno: dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, mentre per quella notturna si aspetta il decadere del coprifuoco, fissato al 21 giugno, anche se è ancora tutto da vedere. Intanto i titolari dei pass, che erano stati congelati durante la sospensione, sono stati avvisati dalla Sispi circa le nuove scadenze.

© Riproduzione riservata