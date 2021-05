Vaccini, raccolta di firme a Palermo: "Diventino bene pubblico, basta ai brevetti"

Una petizione quella organizzata sotto i portici di via Ruggero Settimo a Palermo, chiamata "Nessun profitto sulla pandemia". Organizzata da Cgil, Cisl, Uil nazionali insieme a oltre 100 associazioni a sostegno dell'iniziativa dei cittadini europei, la raccolta di firme è stata pensata per ribadire che "tutti hanno diritto alla protezione da Covid".

"La Commissione europea - si legge in una nota - deve dunque far di tutto per sospendere i brevetti in modo da rendere i vaccini e le cure anti- pandemiche un bene pubblico accessibile gratuitamente a tutte e tutti”.

La raccolta di firme andrà avanti oggi fino alle 13, e poi dalle 17 alle 19.

“La lotta alla pandemia è l’unica priorità che la Commissione europea deve porre facendo giungere i vaccini a tutta la popolazione mondiale - spiegano i tre segretari generali Cgil Cisl Uil Palermo Mario Ridulfo, Leonardo La Piana , Claudio Barone –. Fondamentale dunque sospendere i brevetti così che tutti i Paesi possano riprodurre i vaccini in quantità illimitate".

