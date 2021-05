Riapre via Sicilia a Palermo: al lavoro per il rifacimento dell'asfalto, i residenti esultano

In via Sicilia sono iniziate questa mattina le operazioni per il rifacimento dell’asfalto: il segnale che la dismissione della parte più ingombrante del cantiere è vicina.

Dalla chiusura della strada, occupata dai lavori per l’anello ferroviario, sono passati sei anni.

I residenti esultano, ma nel frattempo i disagi non sono mancati e molte delle attività commerciali che un tempo popolavano via Sicilia hanno chiuso i battenti.

“Che riapra la strada ci fa tanto piacere - commenta Roberta Cascio, residente - anche se sulle prime gli scivoli dei marciapiedi erano stati dimenticati. La riapertura però fa piacere soprattutto per i commercianti, perché la chiusura ha influito molto sulle attività e i danni economici ci sono stati. Proprio quando è stato istituito il cantiere alcuni negozi, anche quelli nuovi, appena ristrutturati, sono stati costretti ad andare via”.

Più visibilità, clientela, persone che passeggiando per la strada si fermino davanti a una vetrina è ciò che si augurano i negozianti.

“Una delle difficoltà nell’intercettare i clienti era dovuta alla mancanza di parcheggio - spiega Nati Punzo, titolare di una parruccheria - chi voleva venire doveva trovare un posteggio lontanato e spesso, ritardando, gli appuntamenti si accavallavano. Speriamo che queste difficoltà non ci saranno più”.

© Riproduzione riservata