Il video del primo week end in zona gialla, caos movida alla Vucciria di Palermo: assembramenti e senza mascherina

Primo week end in zona gialla e le vie della movida palermitana si animano più del consentito. Gente per strada fino dopo le 23, ora del coprifuoco, alcuni locali aperti, assembramenti per strada e quasi tutti i presenti senza mascherine. Il video girato ieri, poco dopo le 23 alla Vucciria di Palermo testimonia da un lato la voglia di divertirsi di tanti giovani e dall'altro il mancato rispetto delle regole: dal distanziamento alla mascherine, come se i 14 mesi di pandemia, le migliaia di vittime e di ricoverati in terapia intensiva non avessero insegnato nulla.

Gente per strada senza il rispetto delle regole dunque, ma anche assenza di controlli; un binomio che potrebbe avere un effetto boomerang e che potrebbe vanificare tutti i sacrifici fatti finora dai cittadini. Scene del genere girano in queste ore sui social network, tra l'amarezza di chi sa che ancora occorre convivere con il Covid e la strafottenza di chi si vanta di essere stato per quelle vie ieri e di essere tornato a "vivere".

