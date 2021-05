Dall'Albero Falcone il "Silenzio" e i nomi delle vittime della mafia per ricordare le stragi

Con la lettura dei nomi delle vittime delle stragi di Capaci e via D'Amelio e l'intonazione del silenzio alle 17.58, ora dell'esplosione in cui fu assassinato Giovanni Falcone, si sono chiuse a Palermo, davanti l'albero dedicato al giudice, le celebrazioni per i 29 anni della strage lungo l'autostrada.

Poco prima alla cerimonia era intervenuto anche il presidente della Camera, Roberto Fico: "Per me ogni anno si rinnova una emozione incredibile, da quel giorno le cose sono cambiate e non siamo più tornati indietro".

