In vendita prodotti senza marchio: sequestro e multa per un negozio a Palermo

Oltre 300 prodotti sono stati sequestrati dai finanzieri del Gruppo pronto impiego di Palermo in un esercizio commerciale gestito da soggetti di etnia cinese.

I “baschi verdi”, nel corso del controllo effettuato in un negozio di articoli casalinghi in via Maresciallo Armando Diaz a Palermo, hanno scoperto 278 articoli per la casa e 45 di elettronica esposti alla vendita senza marchio CE e privi di indicazioni sulla produzione.

I prodotti sono stati sequestrati per violazione delle norme previste dal Codice del Consumo mentre il legale rappresentante della società, J. Z. di origine cinese, è stato segnalato alla Camera di Commercio di Palermo - Enna e multato con 3.282 euro.

