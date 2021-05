Palermo, vaccino a Biagio Conte: "Fatelo tutti, solo così usciremo dalla pandemia"

Il missionario laico Biagio Conte ha ricevuto la dose di vaccino anti Covid. Il commissario per l’emergenza Covid in provincia di Palermo Renato Costa e la sua équipe si sono posti l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno come gli ospiti della Missione Speranza e Carità.

"Ringrazio tutti per avere iniziato le vaccinazioni anche nei luoghi dove ci sono tanti poveri che spesso non hanno voce - dice Conte -. Io invito tutti a vaccinarsi perché questo semplice gesto sta dando forza e coraggio per uscire dalla pandemia".

