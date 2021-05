Palermo, si ricordano i caduti per la giustizia: piantati a Baida 4 alberi della memoria

Si è svolta stamattina nella piazza di Baida a Palermo la cerimonia Non omnis moriar, a cui hanno partecipato il sindaco Leoluca Orlando e le altre massime istituzioni civili e militari della città.

Un modo per non dimenticare i caduti per la giustizia. Davanti all’ingresso del monastero, così, sono stati piantumati 4 quattro alberi di arance amare, dedicati in particolare a Calogero Di Bona, Vito Ievolella, Lenin Mancuso e Vincenzo Mazzarella.

“La memoria è impegno attivo per mantenere alta l’attenzione nella lotta alle mafie - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - 4 alberi per 4 vittime innocenti della criminalità, per ricordarle e mantenerle in vita”.

