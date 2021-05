Manifestazione a Palermo: "Basta restrizioni e no all'obbligo di vaccinazione"

Al grido di “libertà libertà” hanno chiesto meno restrizioni e nessun obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari. Manifestazione pomeridiana oggi a Piazza Verdi da parte di alcune associazioni e cittadini liberi che chiedono a gran voce maggiore “indipendenza”.

“Siamo stanchi delle restrizioni, stanchi di cosa ci deve dire di fare il governo – dice Franco D’usso, medico catanese – questa non è vita”. “Siamo per la libertà in generale e per la libertà di scelta che oggi ci manca del tutto, il governo ha deciso cosa deve senza la nostra autorizzazione – dice una manifestante, Katia Niscemi – il popolo è sovrano e adesso dovranno ascoltarci”.

“Noi soldi non ne vogliamo, chiediamo solo la libertà di riaprire e lavorare onestamente” recita uno striscione che campeggia davanti il teatro Massimo: “Oggi dovevamo essere di più – ci racconta un altro manifestante – ma la gente è stanca anche di protestare”.

