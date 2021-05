Covid, over 50 in fila alla fiera di Palermo: "Bisogna vaccinarsi, è l'unica via d'uscita dalla pandemia"

Nel secondo giorno di somministrazioni agli over 50 senza patologie, c’è tanta gente alla fiera di Palermo.

AstraZeneca, per questo target, rimane su base volontaria perché si attende l’ok da Roma per inocularlo agli under 60 ma c’è chi lo sceglie, come Francesco, che ha a 59 anni e una volta vaccinato spera di tornare a fare una vita normale.

Massimiliano invece ha ricevuto Pfizer, ma non ha nessun pregiudizio verso il siero anglo-svedese e a chi non crede che il vaccino sia indispensabile per uscire dalla pandemia dice: “Fidiamoci e affidiamoci, perché le nostre remore non su basi scientifiche possono comportare la perdita della vita di qualcuno che non conosciamo, o di qualcuno addirittura che ci è vicino”. Anche Giuseppe invita a vaccinarsi, ed è contento che alla fiera in tanti siano in fila per la dose.

