Sicilia verso la zona gialla, a Mondello prove generali di normalità: i preparativi nei lidi

Zona gialla e inizio della stagione balneare. Ancora poco e la Sicilia quasi certamente potrà finalmente godersi un’apparente normalità.

La situazione che riguarda i contagi da Coronavirus dovrebbe sbloccarsi questo fine settimana e, se le cose andranno come tutti sperano, anche i lidi potranno aprire al pubblico. Nel frattempo, lidi e circoli privati mettono in piedi gli ultimi preparativi per farsi trovare pronti all’avvio della stagione balneare, che avrà il semaforo verde a cavallo tra la fine di questa e l’inizio della prossima settimana e terminerà il 30 settembre.

Qui siamo a Mondello e come vediamo iniziano i lavori per l’allestimento dei lidi e si inizia a muovere qualcosa anche per il montaggio delle cabine.

La società Italo-Belga, che gestisce buona parte del lungomare di Mondello, ha cerchiato in rosso la data di lunedì 17 come inizio ufficiale della stagione e dà il bentornato anche alle cabine, grandi assenti della scorsa estate e che non saranno più di 150, come ha affermato il presidente e amministratore delegato Antonio Gristina anche ai nostri microfoni qualche giorno fa.

Non tutti i lidi o circoli partiranno con la stagione giorno 17, ma sicuramente iniziano a muoversi per farsi trovare pronti già entro fine maggio. Manca ormai poco, questione di giorni e poi anche in Sicilia si potrà pranzare al tavolo, magari con vista mare.

