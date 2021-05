Mondello presa d’assalto nonostante le restrizioni e i controlli

Ci troviamo a Mondello. Qui, come per tutte le spiagge da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari è ancora in vigore il divieto di stazionamento e di accesso alla costa, firmato con un’ordinanza del 7 Maggio dal Sindaco Leoluca Orlando, dopo aver avuto un confronto con il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.

I divieti valgono anche per il prossimo weekend. Ciò che è invece consentito nelle aree balneari sono le attività natatorie e l’attraversamento per l’utilizzo in mare di imbarcazioni. Nel frattempo qui in spiaggia si sono radunate un po’ di persone, che approfittano del bel tempo, anche se non tutti rispettano le regole.

Dalle 18 alle 22 inoltre si prevede l’interruzione del traffico pedonale e veicolare, da viale Regina Elena altezza via anadiomene alla piazza di Mondello, per quanto concerne il borgo marinaro.

