Palermo, primi seicento cinquantenni in fiera per il vaccino. I medici: "C'è grande interesse"

Vaccino per più di seicento cinquantenni alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Si tratta di over 50, con precedenti patologie non gravi ma ai quali è stata garantita una corsia preferenziale con una preregistrazione sul sito www.fiera.asppalermo.org.

Fino al 15 maggio circa 2700 hanno ottenuto un appuntamento con questo metodo che consente di evitare code e assembramenti.

Per gli over 50 resta consentito anche l’accesso senza prenotazione nell'ambito dell'Open day, ma da ieri è anche possibile fare richiesta attraverso la piattaforma nazionale coordinata da Poste Italiane (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it).

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Renato Costa, è fiducioso: "Li aspettiamo alla Fiera del Mediterraneo e negli altri centri vaccinali. Più siamo, prima avremo la possibilità di tornare alla nostra vita di sempre". Per regolare il flusso dei palermitani che si riverseranno nell’hub è stato riservato un corridoio specifico. Tancredi Lo Presti, referente medico hub Fiera del Mediterraneo in questo video commenta: "Le risposte sono molto buone, l'interessa della popolazione c'è".

