Rimasta sgombra solo per qualche giorno, da 10 giorni ormai in via Tiro a Segno si è presentata la consueta discarica abusiva sul ciglio della strada.

Da materassi a mobili, e poi rifiuti vari fra cui anche pezzi sanitari. “Una vergogna assoluta - ribadiscono i residenti - ci sono anche topi e cattivo odore ogni giorno. Non è possibile che in una strada così importante possa esserci uno scempio del genere”.

