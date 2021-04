Vaccino senza prenotazione per over 60 e fragili, tornano le code alla fiera di Palermo

Accelerata nella campagna vaccinale siciliana. Da oggi e ogni giorno, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione in tutti gli Hub e Centri vaccinali dell’isola. Ma anche in quest’occasione la misura sarà rivolta a precisi target della popolazione che rientrano nell'attuale Piano nazionale.

Questa mattina molta gente si è riversata all’hub della Fiera del Mediterraneo per avere somministrato il vaccino: “Giusto così – ci dice una persona in fila – vaccinarsi è un bene e a chi è ancora scettico dico che è l’unico modo per uscire da questa crisi”.

Non si registrano lunghe attese ma rispetto a qualche giorno fa oggi all’hub della Fiera c’è molta gente che vuole essere vaccinata. Un segnale positivo e importante in un momento delicato di questa campagna vaccinale.

