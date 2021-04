Vaccini senza prenotazione in Sicilia, a Palermo 180 somministrazioni di Astrazeneca nella prima ora

Da oggi a domenica vaccinazioni senza prenotazione in tutta la Sicilia per gli ultra sessantenni. Dai 60 ai 79 anni senza patologie verrà somministrato il siero Astrazeneca. Anche gli over 80 potranno andare senza prenotazione, ma in questo caso verrà somministrato loro o Pfizer o Moderna.

Questa mattina, presso l'hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo non è stato registrato il grande afflusso della scorsa settimana, quando l'iniziativa, occorre ricordarlo, è iniziata venerdì.

"Sta andando molto bene - ha dichiarato Rosario Iacobucci, referente medico hub Fiera del Mediterraneo di Palermo -. Soltanto nella prima ora abbiamo somministrato 180 dosi del vaccino Astrazeneca, di cui l'80% di pazienti non prenotati".

"L'iniziativa nella prima settimana ovviamente ha avuto più appeal ma non ci possiamo lamentare di come è iniziata oggi. Speriamo che in questi giorni venga tanta gente", ha concluso.

