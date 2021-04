Vaccinazioni senza prenotazione, palermitani in fila fiduciosi: "Così usciamo dall'incubo"

Palermitani in coda per il primo dei quattro giorni dedicati alla vaccinazione senza prenotazione in Sicilia. Nella prima ora, presso l'hub della Fiera del Mediterraneo, sono state somministrate 180 dosi.

"Sono contentissimo di farlo - ha detto un palermitano -, speravo di essere vaccinato prima, ma va bene così. È un bene per tutti".

"Sono d'accordissimo, occorre vaccinarsi per uscire da questo incubo", ha detto un altro palermitano in fila per ricevere la somministrazione.

"Mi ero prenotato per il 10 maggio - ammette un uomo - ma grazie agli organi di informazione ho saputo dell'iniziativa e ho deciso di anticipare". E poi c'è anche chi ricorda che "Bisogna avere fiducia nella scienza. Non ho paura di Astrazeneca".

