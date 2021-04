AstraZeneca, imprenditore vola da Roma a Palermo per vaccinarsi all'Open Weekend

L’Open Weekend AstraZeneca è occasione imperdibile, e allora per amore di vaccinarsi c’è anche chi arriva appositamente a Palermo da altre città. È il caso di Giuseppe Nocchia, che alle 8 del mattino, oggi, ha preso un aereo da Roma, dove “i tempi di attesa per ricevere la dose - testimonia - erano ancora indefiniti”.

Alle 9 è atterrato all’aeroporto di Palermo, qui nel giro di una decina di minuti gli è stato fatto un tampone rapido gratuito: “un’ottima organizzazione”, dice. Due ore dopo chiamavano il numero 148 - il suo - alla Fiera del Mediterraneo per inoculargli la dose di AstraZeneca.

“Grazie all’iniziativa del Presidente Musumeci e dell’Assessorato alla Sanità oggi ho potuto ricevere il vaccino” - dice poi Nocchia - “sono residente a Roma, ma penso che sia un dovere politico e sanitario dare l’opportunità a tutti di vaccinarsi, e io di questa possibilità a Palermo ne ho usufruito ben volentieri”.

Per arrivare in Sicilia Nocchia ha comunque preso un piccolo rischio, il viaggio, ma, come dice lui, “l’ho fatto per me stesso e per il prossimo”. Qui tornerà il 5 Luglio per il richiamo.

