Palermo, tutti in fila per il vaccino AstraZeneca: "La gente sta superando i pregiudizi"

Tutti in fila per il vaccino AstraZeneca. L'Open weekend organizzato dalla Regione Siciliana per le vaccinazioni della categoria 60-79 anni è iniziato col piede giusto a Palermo.

Alla Fiera del Mediterraneo sono tante le persone in coda per ricevere il siero anglosvedese, senza alcuna paura: «Ho sentito ieri sera di questa possibilità per ultrasessantenni di accedere al vaccino senza prenotazione - spiega un cittadino in fila -. Senza pensarci due volte stamattina ho deciso di venire e mettermi in coda».

«Sono venuta senza nemmeno pensarci - aggiunge un'altra cittadina -, avevo anche tentato di preregistrarmi con la piattaforma online. Sono assolutamente a favore del vaccino». Soddisfazione anche da parte dei vaccinatori impegnati nell'hub: «Le cose vanno meglio di quanto ci si potesse aspettare, la gente sta superando i pregiudizi su AstraZeneca e questo ci fa piacere».

